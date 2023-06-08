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НовостиОбщество8 июня 2023 6:42

Первому красноярскому электрическому катамарану выдали разрешение на навигацию

Он может начать пассажирские перевозки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Первому красноярскому электрическому катамарану выдали разрешение на навигацию. Фото: т/г Дмитрий Горяев

Первому красноярскому электрическому катамарану выдали разрешение на навигацию. Фото: т/г Дмитрий Горяев

Первому в Красноярске катамарану на электродвигателе Ecocruiser выдали судовое санитарное свидетельство, позволяющее ему начать навигацию 2023 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Двухплубный катамаран прибыл в Красноярске осенью 2022 года. Как и всем водным судам, ему дали официальное название – «ЭкоходЪ». Оно рассчитано на 130 пассажиров, в частности 16 пассажирских мест повышенной комфортности находятся в носовой части.

Владелец катамарана – компания «Водоходъ». Она планирует запустить его на прогулочные маршруты по Енисею в черте Красноярска и до Дивногорска.

В Роспотребнадзоре отметили, что в этом году выдано более 230 санитарных свидетельств речным судам различного назначения, условия эксплуатации которых соответствуют требованиям санитарного законодательства.