Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс стал сенатором в Совфеде РФ. Фото: т/г Парламент на Енисее

Бывший губернатор региона Александр Усс большинством голосов наделен полномочиями сенатора Российской Федерации от Красноярского края. Его кандидатуру на сегодняшней (8 июня) сессии поддержали депутаты Законодательного собрания. В пользу Александра Усса – его богатый политический и управленческий опыт. Он избирался председателем краевого парламента пять раз подряд, дважды был членом Совета Федерации, занимал должность губернатора Красноярского края.

На новом месте Александр Усс продолжит поддерживать местные инициативы и заниматься вопросами социально-экономического развития края, но теперь уже на федеральном уровне, - сообщает телеграм-канал «Парламент на Енисее».