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НовостиОбщество8 июня 2023 5:52

В Красноярский храм вернулся украденный Барсик

Три дня назад его унесла с собой девушка-подросток
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярский храм вернулся украденный Барсик. Фото: Храм Рождестива Христова

В Красноярский храм вернулся украденный Барсик. Фото: Храм Рождестива Христова

В Красноярске в Храм Рождества Христова вернулся пропавший кот Барсик. Вот уж поистине заставил поволноваться – не только прихожан храма, но и всех неравнодушных горожан.

- Братья и сестры, вчера вечером нам принесли нашего Барсика. Он жив – здоров, благодарю всех, кто его искал. Это сотрудники полиции, дети приходили, очень волновались. Мы заказали ему ошейник, чтобы больше с ним такого не происходило, - выступил настоятель храма в социальной сети. А в это время мурлыкающий котейка оглядывался по сторонам и норовил улизнуть из рук.

Напомним его историю. 5 июня возле храма гуляла девушка-подросток. Видимо, доверчивый и любвеобильный молодой мурлыка подошел к ней, позволил взять себя на руки. А после девушка развернулась и бегом покинула территорию. Все это зафиксировали камеры уличного наблюдения. Каким образом его нашли, не уточняется. Хочется верить, девушка увидела многочисленные сообщения в интернете или в СМИ и сама вернула Барсика назад.