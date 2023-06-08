Школьники из Красноярского края проводят каникулы в подмосковном санатории «Поляны»

В санатории «Поляны» ребятишки укрепляют здоровье и развлекаются. Фото организаторов курса оздоровления

Красноярские школьники отдыхают и поправляют здоровье в подмосковном санатории «Поляны». Это один из ведущих в стране лечебно-реабилитационных центров, победитель Всероссийского конкурса «Здравница» 2022 года. Здесь поддерживают здоровье ребятишки с проблемами опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, зрения, сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергическими и онкологическими диагнозами. Отдых детей организует компания СУЭК, и в 2023 году это уже тридцатый, юбилейный курс оздоровления. Так, в мае-июне в «Полянах» отдохнули 77 детей из регионов, где работают предприятия СУЭК, СГК и НТК. Такая возможность им представилась благодаря сотрудничеству санатория и Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ».

Не забывают в санатории и о развлечениях: в перерывах между процедурами ребята посетили исторические места Москвы, музеи, парки и другие локации города. На базе самих «Полян» были организованы кинопросмотры, прогулки по «Чудо-парку» и спортивно-развлекательные программы. А 1 июня, в День защиты детей, в санатории состоялся красочный праздник с участием аниматоров, конкурсами, фейерверками и подарками.

- Мы знали, куда едет ребенок, какими оздоровительные услуги можно получить в «Полянах», потому что уже прошли такой опыт со старшим сыном, - рассказывает ведущий специалист отдела по персоналу и социальным вопросам Бородинского разреза СУЭК Ирина Рой. - Рады, что удалось получить развернутую консультацию и рекомендации узких специалистов по здоровью дочки. Саму дочку больше всего впечатлили экскурсии: сбылась ее мечта – она побывала в Москве, на Красной площади. Спасибо за такие возможности!