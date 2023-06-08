Искусственный пруд в парке имени 400-летия Красноярска наполняют водой

Фото: Красгорпарк

Администрация Красгорпарка объявляет о заполнении искусственного пруда в парке имени 400-летия Красноярска.

Весной водоем был временно осушен с целью проведения генеральной уборки. За зиму на дне накопился мусор, который было необходимо вытащить.

Задача наполнения пруда усложняется тем, что в парке отсутствует водоснабжение, поэтому воду доставляют с помощью ЗИЛ-ов. Всего потребуется 16 машин. Закончить работы должны к пятнице.

Следует отметить, что купаться в пруду запрещено, но зато можно будет посмотреть на уточек.