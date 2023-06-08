Депутат Березовского района лишен полномочий по решению суда

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Депутат Березовского района был лишен полномочий из-за утраты доверия. Об этом пишет прокуратура Красноярского края.

Результаты проверки выявили факт предоставления неполной и недостоверной информации о доходах депутата районного совета и его супруги за 2021 год. Были скрыты три земельных участка общей площадью более 460 тысяч квадратных метров в Березовском районе, оцененных в 2 миллиона рублей.

Депутат утаил наличие банковских счетов, как на себя, так и на супругу, а также не указал свои кредитные обязательства на сумму 5 миллионов рублей. Похожие нарушения были выявлены и в 2020 году.

На внеочередной сессии представительного органа требования прокурора о лишении депутата полномочий из-за утраты доверия были отклонены. После этого, прокуратура обратилась в суд с иском – признать решение районного совета депутатов незаконным.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.