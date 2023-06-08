В Емельяновском районе вторые сутки ищут мужчину с отказавшими ногами, ушедшего за черемшой

В Емельяновском районе вторые сутки ищут мужчину с отказавшими ногами. Фото: МВД

В Емельяновском районе вторые сутки ищут 62-летнего мужчину, который еще 6 июня отправился в лес за черемшой и не вернулся. Вот что известно о случившемся на этот час. Анатолий Смирнов вышел из дома один на станции Водораздел (рядом – несколько садово-дачных товариществ). Внезапно ему стало плохо. С собой мужчина взял телефон, успел дозвониться до родных и сообщить, что у него отказали ноги, он ослаб и не может передвигаться. Это было в тот же день.

На поиски направились волонтеры-добровольцы, а также полиция. Однако прошел день, пошел второй – а найти следов мужчины не получается. Важно, что телефон по-прежнему в зоне доступа, на него много раз пытались дозвониться, но владелец не берет трубку. Это вызывает тревожные мысли. В пресс-службе краевой полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что поисковики прочесывают лес днем и ночью. Накануне вечером было принято решение направить на место поисков сводный отряд полиции, куда вошли сотрудники из Железногорска и Красноярска. Сегодня, 8 июня, рано утром они присоединились к поисковым мероприятиям.