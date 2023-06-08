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НовостиОбщество8 июня 2023 4:33

Двух жителей Сосновоборска лишили водительских прав из-за нарушения психики

Они регулярно нарушали правила дорожного движения
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Двух жителей Сосновоборска, страдающих ментальными расстройствами, лишили водительских прав. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В ходе проверки было обнаружено, что двое местных жителей в возрасте 33 и 49 лет владеют двумя действующими водительскими удостоверениями. Они ездили на своих личных автомобилях и регулярно нарушали правила дорожного движения.

Законодательством Российской Федерации, а именно постановлением Правительства РФ «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством», предусмотрен запрет на вождение для таких граждан. С целью предотвращения возможных трагических ДТП, прокуратура обратилась в суд с иском о прекращении действия их водительских прав.