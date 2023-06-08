В Красноярске этим летом планируют открыть три пляжа Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске этим летом планируют открыть три пляжа у водоемов. Первый – на острове Татышев (организатор – МАУ «Татышев-парк»), второй – на острове Отдыха (ИП Смирнов Д.Г.) и третий – на острове Молокова (МАУ «Центр спортивных клубов»).

Однако планы – планами, но пока что на сегодняшний день в региональное управление Роспотребнадзора не поступило ни одного заявления о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о том, что состояние водных объектов соответствует всем санитарным правилам и нормативам. Такую информацию озвучил руководитель ведомства Дмитрий Горяев.

Что нужно для того, чтобы получить такое заключение. Заявители должны благоустроить берег – то есть очистить территорию, подсыпать ее мелким гравием, а в идеале – песком, провести дезинсекцию и дератизацию, то есть убрать клеще и грызунов. Также необходимо оборудовать инфраструктуру пляжей (туалеты, пляжные и душевые кабины, контейнеры и урны для мусора). Когда все сделали – пригласить специалистов, которые возьмут пробы песка и воды близ берега для лабораторных исследований.

Добавим, что пляжи еще не открылись официально, но горожане уже стремятся к воде. Причем не только на указанные места, но и стихийные. А это небезопасно.