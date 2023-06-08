В Красноярске возникла угроза ЧС рядом с элитной высоткой на Декабристов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возникла угроза ЧС рядом с элитной высоткой на улице Декабристов, 1Г (рядом с Дубровинского). Причина – аварийное состояние подпорной стены рядом с жилым зданием. Постановление о предупреждении и ликвидации этой угрозы за подписью главы города Владислава Логинова появилось на официальном сайте администрации Красноярска.

Основные тезисы документа: администрация Железнодорожного района должна довести до сведения владельцев рядом находящихся гаражей о том, что стена находится в аварийном состоянии. Следовательно, возле объекта нельзя находиться, нельзя парковать автомобили. ТСЖ «Люкс», которая обслуживает многоэтажку, обязана ограничить доступ людей, установить ограждение и разместить таблички с предупреждением. Придется также демонтировать кирпичный забор, расположенный на аварийном участке, и следить за стоянием конструкции.

В агентстве ГО и ЧС Gornovosti объяснили, что пока в районе подпорной стены ввели ограничительные меры. После дополнительных исследований будут решать, что делать дальше.