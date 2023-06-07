В полиции рассказали об ограничениях на День города в Красноярске

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В полиции сообщили об ограничениях, которые будут действовать в Красноярске на День города. Отмечать 395-летние красноярцы будут с 9 по 12 июня: в это же время в городе будут действовать усиленные меры безопасности.

К примеру, в районе площади Мира будут установлены зоны досмотра: под запретом окажутся колюще-режущие предметы, алкоголь, стеклянные бутылки и крупногабаритные пластиковые. Также не пропустят красноярцев с пиротехникой и аэрозольными баллончиками.

Жителей также просят не пользоваться личным транспортом вроде велосипедов и самокатов. К прохожим с рюкзаками и чемоданами будет особо пристальное внимание, как и к операторам беспилотников: неопознанные дроны будут принудительно сажать, после чего устройство у владельца отберут.