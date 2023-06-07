Преподавателя аграрного университета в Красноярске задержали за взятку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске по подозрению во взятке задержали преподавателя КрасГАУ. Как сообщили в СК, речь идет о 36-летнем старшем преподавателе кафедры физической культуры и спорта. Ему грозит уголовная ответственность.

Как считают следователи, мужчина весной мужчина потребовал взятку от студентки 4 курса, у которой образовалась академическая задолженность по физкультуре. Девушка хотела сдать зачет в форме реферата, но педагог предложил ей получить оценку без каких-либо усилий, и всего за 20 тысяч рублей.

Девушка от щедрого предложения отказалась, поскольку таких денег у нее нет. Тогда преподаватель, уже летом, пришел к ней с новым предложением – получить зачет за 10 тысяч и бутылку коньяка. На это предложение девушка ответила согласием.

Однако педагог не знал, что студентка поставила в известность полицию, и за их сделкой уже следили правоохранители. Пять тысяч рублей девушка перечислила мужчине на карту, а еще пять передала лично. На самом деле наличность была муляжом, и как только педагог взял «деньги» в руки, его задержали полицейские.

По уголовной статье мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, хотя вряд ли за такую небольшую сумму его накажут по всей строгости – если этот эпизод, конечно, был единственным в карьере педагога. Сейчас правоохранители решают вопрос о мере пресечения для взяточника и продолжают расследование.