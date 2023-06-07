Злостного неплательщика алиментов из Красноярского края заставили копать могилы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судебные приставы трудоустроили жителя Шушенского района, который не платил алименты и отказывался на них зарабатывать. Мужчина задолжал бывшей супруге и своему ребенку более 600 тысяч рублей: прокуратура вместе с приставами выяснила, что мужчина нигде не работает, и официального дохода у него нет.

Правоохранители назначили мужчине наказание в виде 40 часов обязательных работ: их он отработал на местном кладбище, копая могилы. После этого его официально трудоустроили – правда теперь из зарплаты должника регулярно вычитаются алименты.

– Должник официально трудоустроен на одно из крупных предприятий района, где в настоящее время продолжает работать в должности рабочего, из его зарплаты на постоянной основе удерживаются текущие выплаты по алиментам и платежи в счет погашения образовавшейся задолженности, – добавили в прокуратуре.