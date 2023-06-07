В Красноярске за взятку осудили бывшего полицейского начальника

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В Красноярске вынесли приговор бывшему начальнику отделения технического надзора ОГИБДД. Его признали виновным в получении взяток: следствие выяснило, что полицейский получил 18 тысяч рублей за выдачу трех свидетельств о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов от местного бизнесмена.

– За незаконное вознаграждение он давал подчиненным распоряжения о внеочередном приёме документов от ИП и проведении осмотра его транспортных средств. После этого независимо от результатов осмотров выдавал свидетельства, – рассказали в прокуратуре.

Решением суда ему запретили заниматься госслужбой в течение двух лет, а также приговорили к штрафу в 20-кратном размере от суммы взятки. Теперь бывший полицейский должен будет выплатить 450 тысяч рублей.