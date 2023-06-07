Бывший депутат из Красноярского края не смог смягчить себе срок за убийство жены

Фото: прокуратура Красноярского края

Экс-депутат Тасеевского районного совета Александр Хаконов проиграл очередную апелляцию по своему приговору. Парламентария ранее осудили на 8 лет и 9 месяцев колонии строгого режима за убийство жены: Хаконов зарезал супругу и пытался скрыть следы убийства.

Как рассказали в прокуратуре, в марте прошлого года супруги поссорились во время совместного распития алкоголя, и женщина сделала ряд неосторожных высказываний в адрес мужа. Хаконов вспылил и схватился за нож, мгновенно убив супругу ударами в грудь.

После убийства парламентарий позвонил в полицию и сообщил о пропаже жены. К нему домой выехали следователи и быстро обнаружили следы, указывавшие на криминальный характер ее исчезновения. Правоохранители надавили на супруга «пропавшей», и тот сознался в убийстве – Хаконов рассказал, что вывез тело в лес, где присыпал снегом и ветками.

После вынесения приговора депутат не согласился с выдвинутым ему сроком: он пытался смягчить приговор, настаивая, что совершил убийство в состоянии аффекта после оскорблений от супруги. Также Хаконов просил учесть его благотворительную деятельность. Однако экс-депутат безуспешно прошел все судебные круги вплоть до Восьмого кассационного суда, и остался с прежним приговором.