В России молодежь теряет интерес к криптовалютам

Россияне теряют интерес к криптовалютам: в 2023 году трафик на криптокошельки упал на 35%. Такие выводы сделали специалисты Yota, проанализировав обобщенные данные потребления в сети. Так, наблюдавшийся в прошлом году повышенный спрос на криптокошельки снизился более чем на треть в 2023 году.

После изучения новых цифровых валют многие пользователи теряют к ним интерес. Краткосрочный всплеск трафика последний раз наблюдался в марте 2022 года. В этом году падение продолжается – по сравнению с январем в апреле трафик снизился на треть.

Еще одно любопытное наблюдение специалистов: криптовалюты теряют интерес ядра своей аудитории — молодых людей в возрасте от 21 до 35 лет. Это поколение активнее других использовало новые технологии и доверяло свои сбережения цифровым активам. В 2022 году на них приходилось две трети от общего объема трафика. Но в текущем году доля таких пользователей сократилась на 10%.

В свою очередь, старшее поколение, которое традиционно более консервативно относится к новым технологиям, только сейчас присматривается к цифровым активам. Возрастная категория 50+ показала наибольший прирост доли трафика, хотя в абсолютных значениях таких пользователей по-прежнему немного.