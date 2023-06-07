В Красноярске ливень и сильный ветер 6 июня повредили 14 автомобилей и повалили 28 деревьев

Последствия ливня и ветра Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске ливень и сильный ветер, бушевавшие вечером 6 июня, повредили 14 автомобилей и повалили 28 деревьев. Как сообщают в администрации города, оперативные бригады весь день устраняют последствия непогоды.

В первую очередь убирались ветки с проезжей части, поваленные деревья и оборванные провода. Освобождали пешеходные дорожки, вывозили мусор. Были возвращены на место знаки дорожного движения, светофоры.

Были зафиксированы отключения электричества в многоквартирных домах и микрорайонах частного сектора. Аварии на высоковольтных линиях бригады ПАО «Россети Сибирь» устранили оперативно, с мелкими обрывами в микрорайонах частного сектора работают сегодня.

Обо всех проблемах, вызванных непогодой, можно сообщить по номеру 005 или в администрацию района.