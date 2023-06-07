Спрос на автокредиты в Красноярском крае и Хакасии продолжает расти

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В мае российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств около 116 млрд рублей, что стало самым высоким показателем в истории рынка. Выдачи в сегменте автокредитования за пять месяцев на 9% «обогнали» результат аналогичного периода 2021 года.

По статистике банка ВТБ, в Красноярском крае и Хакасии в мае заемщики заключили около 250 сделок на приобретение автомобилей на сумму 313 млн рублей, больше, чем в апреле на 20%. Объем выдач по итогам пяти месяцев по сравнению с таким же периодом прошлого года удвоился. Красноярцы и жители Хакасии оформили более 800 автокредитов на 950 млн рублей. Спрос на автокредиты у красноярских клиентов банка опережает остальные регионы СФО.

Средний чек в структуре выдач банка составил около 1,2 млн рублей. На фоне ограниченного предложения новых автомобилей основной спрос заемщиков по-прежнему пользуются машины с пробегом. В мае финансовая структура проводила с такими транспортными средствами около 70% сделок. Для сравнения, год назад авто с пробегом занимали около 54% в структуре выдач банка.

«На фоне постепенной стабилизации экономической ситуации мы наблюдаем восстановление рынка автокредитования. Люди продолжают реализовать отложенные планы. Этому способствуют и гибкие возможности автокредитования: около четверти выдач приходится на кредиты наличными под залог авто, есть возможность оформить кредит на покупку транспортного средства с пробегом», - прокомментировала управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва Наталья Табаринцева.