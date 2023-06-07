В Красноярске начали обследовать деревья и кустарники, находящиеся на гарантии

Прошлогодние посадки. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Сотрудники объезжают все места, где по муниципальным контрактам были высажены деревья и кустарники. На гарантии сейчас посадки, которые сделали за предыдущие 3 года.

Объезд начинают всегда после установления устойчивой теплой погоды, когда деревья и кустарники уже завершили адаптацию после зимы и распустили листья. Специалисты фиксируют состояние всех насаждений. Выявляют экземпляры, которые не прижились, замерзли, погибли или находятся в ненадлежащем состоянии. Все эти саженцы подрядчикам придется заменить по гарантии за свой счет.

В первую очередь кураторы обследуют прошлогодние саженцы. Это крупномерные деревья и кустарники, а также живые изгороди, которые высадили при благоустройстве общественных пространств, ремонте дорог или в рамках компенсации взамен снесенных по техническим и технологическим причинам. Всего 7,5 тысяч различных зеленых насаждений.

- Работа очень большая, но мы выполняем ее каждый год. Сейчас мы только начали, думаю, что до конца месяца обследование завершим. У каждого сквера, парка, дороги есть куратор, который за него отвечает, работает с подрядчиками. Если где-то высаживали живые изгороди или деревья, то все это зафиксировано и будет обследовано. Мне, например, предстоит проверить 1453 дерева, 2115 кустарников и 1100 метров живой изгороди. Пока результаты вполне нормальные. На тех объектах, которые я проверила сегодня, процент погибших саженцев очень маленький, это радует, - рассказывает инженер технического надзора МКУ «УДИБ» Наталья Рычкова.

Хороший процент приживаемости деревьев и кустарников в этом году специалисты связывают не только с погодными условиями, но еще и с тем, что большинство подрядных организаций использовали для посадок саженцы из местного питомника. Они хорошо адаптированы к климату и городским условиям. Если была соблюдена технология посадки, то этим летом все они распустили листья, а некоторые даже расцвели.

После ревизии прошлогодичных посадок специалисты будут обследовать места, где озеленительные работы выполнялись в 2021 и 2020 годах.

На каждое зеленое насаждение подрядчик дает гарантию в 3 года. Если дерево или куст приходится менять, гарантийный срок начинается заново. Все поврежденные, погибшие и нездоровые растения фиксируются, составляется акт, который предъявляют подрядчику. В акте обязательно указывается срок, к которому деревья должны быть заменены. Как правило, порядные организации закупают и высаживают аналогичные деревья и кустарники. Однако основной объем работ выполняют осенью. Именно в это время стоит наиболее подходящая погода, чтобы деревья прижились.

- К сожалению, сложнее всего в городе переносят пересадку и приживаются именно хвойные виды деревьев. Самые капризные саженцы кедра, лучше себя ведет сосна. Наиболее подходящие для высадки в городской среде – это сирень, ясенелистный клен, акация, серебристый тополь. Молодые саженцы требуют к себе особого внимания. Особенно в такую жаркую погоду, как сейчас. Хороший полив и уход – основная задача после пересадки, чтобы увеличить приживаемость саженцев, – рассказал экоактивист Артем Речицкий.