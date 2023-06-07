В Лесосибирске водителя газели, убивших пятерых пассажиров, приговорили к 4 годам колонии-поселения

Фото: МВД

В Лесосибирске завершился суд над 61-летним водителем ГАЗели, чьи действия привели к гибели сразу пятерых пассажиров. Как сообщили в прокуратуре, его приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии-поселения, а также лишению прав на 2,5 года.

Напомним, все произошло 12 ноября 2021 года. На регулируемом жд-переезде участка Абалаково – Лесосибирск, пассажирская ГАЗель попала под грузовой поезд. Все 7 человек, находившиеся в ГАЗели пострадали – 5 человек погибли, выжили только двое, среди них и водитель автомобиля. Детей-пассажиров в машине не было.

Водитель, несмотря на красный сигнал светофора и оповестительную сигнализацию на ЖД-переезде, поехал прямо по путям. В этот момент там проезжал грузовой поезд. Машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд до столкновения не смог.

Было заведено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц». Приговор суда в законную силу еще не вступил.