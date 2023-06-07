В Красноярске начнут асфальтировать улицу Семафорную уже в июле

Фото: администрация

В Красноярске ремонт и расширение Семафорной подходит к этапу укладки асфальта. Как сообщают в администрации, новое дорожное покрытие появится уже в июле.

Сейчас на участке в 2,3 км проводится расширение полос. От кольца Матросова до остановки «Студенческая» вместо 2 полос движения будет 3, а дальше уже 4. Сделать дорогу четырехполосной на всем протяжении не позволяют защитная зона РЖД, гаражи и ЛЭП.

Это поможет частично снять дорожную напряженность при выезде с Пашенного.

Сумма контракта - около 270 млн рублей. На сегодняшний день выполнены самые трудоемкие работы: сформированы основания для дополнительных полос и остановочных карманов.