В Железногорске задержаны двое подростков 14 и 16 лет, обманувших 5 бабушек на 900 000 рублей

Фото: МВД

В Железногорске задержали двоих подростков 14 и 16 лет, разводивших чужих бабушек на деньги. Как сообщили в МВД, парни использовали схему: «ваш родственник попал в ДТП». Таким образом они собрали 900 000 рублей.

Их поймали в тот момент, когда они находились в поселке Подгорный, где развели 88-летнюю женщину на 400 000 рублей. Бабушка думала, что передает деньги на операцию племяннице, разбившейся в аварии.

Оказалось, что школьники искали в интернете подработку на лето. Увидели объявление в соцсетях, списались с «куратором». Действуя по наводке, посетили сразу 5 жительниц Железногорска.

Но оплату за свои действия подростки получить не успели – их «работодатели» сообщили, что денег не будет, вознаграждение из полученных у бабушек брать нельзя, иначе их сдадут полиции.

Заведено 5 уголовных дел по статье «Мошенничество». 14-летний подросток уже состоял на учете, теперь ему компанию составит его 16-летний друг.