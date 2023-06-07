Красноярский «Роев Ручей» показал новые кадры с детенышем овцебыка

Фото: Роев Ручей

Красноярский зоопарк «Роев Ручей» выложил новое видео с Аланой – осиротевшей самочкой овцебыка, которую нашли вахтовики-геологи в мае на Таймыре.

Детеныш заметно подрос и, судя по ролику, чувствует себя замечательно. Животное гуляет по своим новым владениям, с громадным аппетитом пьет молоко и с интересом обнюхивает видеокамеру, снимающая досуг овцебыка. Такие кадры не оставили красноярцев равнодушными – все комментаторы рады тому, что Алана пошла на поправку.

Посетители парка флоры и фауны смогут увидеть животное позже. Сейчас детеныш находится под присмотром ветеринаров и зоологов.