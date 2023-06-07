Жителя Красноярска будут судить за поджог дорогостоящего автомобиля

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске будут судить 20-летнего местного жителя за поджог дорогой иномарки. Как сообщает МВД по Красноярску, преступление произошло еще на новогодних каникулах.

Пьяный молодой человек увидел во дворе дома на Свердловской припаркованный внедорожник. Делая вывод из того, что машина принадлежит новому парню его бывшей девушки, разбил стекло багажника камнем и поджег зажигалкой бумаги, которые лежали в салоне. Внедорожник полностью сгорел, а огонь также повредил две припаркованные рядом машины. Сумма ущерба от действий ревнивца составила свыше 4,2 млн рублей.

Расследование уже завершено, в отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога». До суда житель Красноярска находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас поджигателю грозит до 5 лет колонии.