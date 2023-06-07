Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае утонул уже пятый ребенок с начала лета 2023 года. Как сообщают в МЧС, на этот раз трагедия произошла в поселке Кома Новоселовского района.

Известно, что 17-летний парень находился на водоеме без сопровождения взрослых. Более об обстоятельствах гибели ничего неизвестно.

Напомним, что накануне в Шушенском районе Красноярского края утонули две девочки-одноклассницы 12 и 13 лет. Как сообщают в СК, школьницы купались на водоеме в поселке Алтан без присмотра взрослых.

Трагедия произошла 6 июня. Девочек родители отпустили одних на водоем, не подумав о том, что с ними может что-то случиться. Когда к вечеру они не вернулись домой, то взрослые за беспокоились, отправились на поиски. Тело одной из девочек мама и папа нашли на берегу, а другую утонувшую уже во время поисковых мероприятий.