В Красноярском крае бывший депутат зарезал жену из-за оскорбления

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В Тасеевском районе Красноярского края бывший депутат районного совета зарезал жену из-за оскорбления. Как сообщили в прокуратуре, мужчина этим фактом пытался смягчить себе приговор, мол, ссора ввела его в состояние аффекта.

Напомним, что 29 марта экс-депутат заявил в полицию о пропаже своей жены. По его словам, она ушла из дома и больше он её не видел. Когда следователи выехали на место, то обнаружили криминальные следы исчезновения женщины. В конечном итоге бывший парламентарий сознался в убийстве.

Оказалось, что супруги находились в браке уже больше 10 лет. Решили что-то отметить, выпили, слово за слово и разгорелся скандал. Жена высказала супругу все, что о нем думает. А тот схватил нож, подошел к супруге, и ударил её несколько раз им в грудь.

От полученных ранений женщина скончалась на месте. Когда жена умерла, экс-депутат решил спрятать тело. Он погрузил его в машину, вывез в лес рядом со свалкой, присыпал снегом и ветками.

- В жалобах на приговор мужчина оправдывал убийство «психологической наукой»: всему виною аффект, вызванный тяжким оскорблением со стороны жены. Тяжело оскорбленный, он не контролировал своё поведение. Просил суд смягчить приговор и учесть в заслуги благотворительную деятельность, - пояснили в прокуратуре.

Суд с доводами убийцы не согласился. Бывшему парламентарию назначили наказание в виде лишения свободы на 9 лет и 8 месяцев в колонии строгого режима.