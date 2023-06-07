Под Минусинском был остановлен лесной пожар

Фото: скриншот из видео Лесопожарного центра

Вчера в лесах под Минусинском в Красноярском крае был остановлен пожар. Видео с работой специалистов было выложено «Лесопожарным центром» в социальные сети.

Патрульная группа лесопожарной станции, заметив дым, оперативно провели разведку территории. После обнаружения огня, специалисты приступили к его тушению. Отмечается, что пламя быстро распространялось из-за ветра по старой гари. Также пожарным в работе мешала сама местность – болотистая, покрытая густой травой и захламленная сухостоем.

В ликвидации пожара были задействованы 52 специалиста и техника, в том числе тракторы для прокладки минерализованных полос. Возгорание локализовали на площади 50 гектаров.