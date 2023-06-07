Расселение аварийного жилья в Красноярском крае идет с опережением Фото: Мария ЛЕНЦ

Программу по переселению жителей аварийных домов региональные власти планируют завершить уже в 2024 году. Об этом заявил врио губернатора Михаил Котюков на заседании Совета при полпреде президента в СФО.

Всего в программу, реализуемую в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», включено 1016 многоквартирных домов. Они были признаны аварийными в пятилетний период с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Небезопасное жилье расположено в 51 районе края.

Котюков рассказал, что на программу было выделено больше 20 миллиардов рублей, из которых 13,6 млрд рублей – средства федерального Фонда ЖКХ, а 6,4 млрд поступили краевого бюджета. С 2019 года было расселено почти 206 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в новые дома переехали более 12 тысяч красноярцев.

Следующий этап программы начнется в 2025 году. В нее войдет жилье, признанное аварийным с января 2017 по январь 2022 года.