В Зеленогорске пьяную мать, найденную в мусоре с младенцем, собираются лишить родительских прав

Фото: МВД

Найденную зеленогорскими полицейскими пьяную мать в куче мусора и с 1,5-месячным младенцем, собираются лишить родительских прав. Как сообщили в МВД, оказалось, что она уже лишилась старшего сына 15 лет назад – сейчас парню 17.

В отношении женщины составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, а также у горе-матери изъяли младенца. Малыш помещен в специализированное учреждение.

Напомним, что 37-летняя женщина внезапно исчезла вместе с младенцем. Её мать забеспокоилась и подала заявление в полицию. Сотрудники бросились на поиски, однако позже выяснилось, что с женщиной все в порядке – просто она ведет маргинальный образ жизни.

Спустя какое-то время женщину нашли в квартире своего знакомого – пьяную, посреди пустых бутылок и антисанитарии. Там же был найден младенец, которого ей, судя по всему, не с кем было оставить на время пьянки.

Примечательно, что в крови было обнаружено большое количества алкоголя – около 1 промилле. Если говорить простым языком, то это, примерно, выпитая бутылка водки объемом 0,5 литра.