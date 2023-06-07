Красноярка пострадала во время вчерашней бури

Фото: t.me/krsk_loginov

На красноярку упало дерево во время вчерашней бури. Об этом сообщает мэр Владислав Логинов в своем тг-канале.

Глава города позвонил в больницу, чтобы узнать о состоянии пострадавшей. Врачи рассказали, что она «чувствует себя хорошо, всё в порядке».

Фото: t.me/krsk_loginov

Также мэр сообщил о проблемах на улицах города, в частности на Взлетке. Большая лужа появилась на 78 Добровольческой бригады, перед перекрестком с улицей Алексеева. На сложном участке работала откачивающая техника. Отмечается, что затруднения были и на Октябрьском мосту – там образовался грязевой фонтан из люка ливневки.

У города пока нет денег на строительство очистных сооружений, которые помогли бы решить проблемы на этих участках. Владислав Логинов пообещал, что администрация будет держать мост и перекресток на особом контроле.