Авиакомпания «Россия» возобновила полеты из Красноярска в Минеральные Воды со 2 июня

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Авиакомпания «Россия» вновь возобновила полеты из Красноярска в Минеральные Воды со 2 июня. Как сообщают в аэропорту, рейсы выполняются в будние и выходные дни кроме вторника и четверга.

Из Красноярска рейс отправляется в 18:35, прилёт в 19:55. Время в пути — 5 часов 20 мин. Из Минеральных Вод вылет в 20:55, прилёт в 05:55 (на следующие сутки). Время в пути — 5 часов.

Стоимость перелета в одну сторону от 12 183 руб. (без багажа), а если брать билеты туда-обратно — от 16 566 руб. (без багажа)