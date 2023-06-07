В Зеленогорске муниципальные служащие похитили 3,5 млн рублей из бюджета, отправляя спортсменов на фейковые сборы

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В Зеленогорске девять муниципальных служащих похитили из бюджета города 3,5 миллиона рублей, отправляя спортсменов на фейковые сборы. Как сообщили в пресс-службе МВД, деньги, выделявшиеся атлетам для оплаты питания и проживания, уходили в карман к работникам. Они их потратили на личные нужды.

Служащие предоставляли в кассу поддельные документы, которые были оплачены из бюджета. Об этом смогли узнать сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции территориального отдела полиции.

Сейчас всем девятерым работникам предъявлено обвинение в хищении средств, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и подделке документов.

Организатора всей схемы поместили в СИЗО, остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.