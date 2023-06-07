Гендиректор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров возместил 391 миллион ущерба в бюджет Красноярского края

Владимир Егоров Фото: Мария ЛЕНЦ

Генеральный директор строительной компании «Сибиряк» полностью возместил 391 миллион ущерба в бюджет Красноярского края. Но несмотря на это, как сообщает прокуратура, Егорова на подписку о невыезде не перевели, суд решил оставить бизнесмена в СИЗО пока идет следствие.

Напомним, что Егорова обвиняют в мошенничестве во время строительства школы в Иланске. В 2020 году УСК «Сибиряк» заключил договор с администрацией, построил образовательное учреждение на 600 мест. Затем Егоров привлек оценщика, который завысил стоимость школы на 391 млн рублей. На основании отчета и других поддельных документов администрация района перечислила фирме 1 млрд руб., выделенных из краевого бюджета.

Интересно, что в суде адвокат настаивал на том, что продажа школы по намеренно завышенной цене – это не мошенничество, а просто предпринимательская деятельность.