В Красноярском крае утонули две девочки 12 и 13 лет

Фото: СК

В Шушенском районе Красноярского края утонули две девочки-одноклассницы 12 и 13 лет. Как сообщают в СК, школьницы купались на водоеме в поселке Алтан без присмотра взрослых.

Трагедия произошла 6 июня. Девочек родители отпустили одних на водоем, не подумав о том, что с ними может что-то случиться. Когда к вечеру они не вернулись домой, то взрослые за беспокоились, отправились на поиски.

Тело одной из девочек мама и папа нашли на берегу, а другую утонувшую уже во время поисковых мероприятий.

Сейчас следователи СК проводят проверку. Назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить наверняка, от чего именно и как погибли девочки.