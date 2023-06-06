Владельца элитного спорткара оштрафовали за парковку на месте для инвалидов в Красноярске

Фото: "ЧП Красноярск"/ГИБДД

В Красноярске оштрафовали водителя спорткара, который припарковался на месте для инвалидов. «Мерседес» сфотографировал красноярец, который возмутился, что авто паркуется там постоянно, да еще и сразу на два места. Он выяснил, что машина не оформлена в реестре водителей-инвалидов и записана на фирму «Союзмаш Инжиниринг».

Ситуация вызвала немалую шумиху в соцсетях, поэтому к делу подключились полицейские. Они быстро вышли на водителя – 30-летнего мужчину, – который заявил, что припарковался там, потому что найти другого места в районе Оперы не мог.

Водителю за неправильную парковку выписали штраф в 5 тысяч рублей. Отметим, что авто подобной марки стоят в районе 15-20 миллионов рублей.