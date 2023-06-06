В Зеленогорске пропавшую женщину с младенцем нашли пьяной среди бутылок и мусора

Фото: МВД

В Зеленогорске местные жители и правоохранители успешно нашли 37-летнюю женщину, которая исчезла накануне с 1,5-месячным младенцем. Полицейские бросились на поиски, однако позже выяснилось, что с женщиной все в порядке – просто она ведет маргинальный образ жизни.

Заявление о пропаже женщины с ребенком подала ее мать. Полицейские разослали ориентировку нарядам, были подключены сотрудники уголовного розыска, инспекторы ПДН и участковые. Спустя какое-то время женщину нашли в квартире своего знакомого – пьяную, посреди пустых бутылок и антисанитарии. Там же был найден младенец которого ей, судя по всему, не с кем было оставить на время пьянки.

Ребенка забрали у матери и доставили в больницу. С ним все в порядке, однако возвращать младенца женщине не стали – он пробудет в соцучреждении, пока не решится вопрос о его дальнейшей судьбе, но едва ли правоохранители вернут ребенка его матери.