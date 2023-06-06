Следователи раскрыли убийство 20-летней давности в школе Ачинска

Фото и видео: СК по Красноярскому краю

Следователи раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад в школе в Ачинске. Тогда был убит 65-летний сторож – его тело со следами насильственной смерти нашли в учреждении. Однако его убийцам удавалось скрываться вплоть до недавнего времени.

Как рассказали в СК, преступление произошло в марте 2003 года. Вечером сторож направился в ближайший магазин за продуктами, однако до него докопались 21-летний и 17-летний покупатели, которые были пьяны. Они начали провоцировать пожилого мужчину на конфликт, после чего стали преследовать до самой школы.

На территории школы нападавшие избили сторожа и занесли его в здание. В этот момент мимо проезжали сотрудники ДПС, которые спугнули парочку. Однако их жертва от полученных травм скончалась.

В этом году следователи решили заново проверить нераскрытое преступление: они провели повторную дактилоскопию отпечатков, найденных на месте преступления, и выявили совпадение с «пальчиками» двух жителей Ачинска, которым на этот момент уже исполнилось 37 лет и 41 год.

Задержать следователям пришлось только 37-летнего мужчину, поскольку его старший товарищ сейчас сидит в колонии в Челябинске за изнасилование. Однако и ему в ближайшее время предъявят обвинение.