Обвиненного в мошенничестве главу «Сибиряка» Егорова оставили под стражей несмотря на компенсацию ущерба

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Главу «УСК Сибиряк» Владимира Егорова оставили под стражей. Ранее защита бизнесмена обратилась в Красноярский краевой суд с просьбой изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Однако суд оставил решение о заключении Егорова под стражу в силе.

В суде защита Егорова настаивала на том, что продажа школы по завышенной цене, в которой обвиняют Егорова, является «предпринимательской деятельностью», а не мошенничеством. Также адвокат сообщил, что Егоров полностью возместил причиненный краевому бюджету ущерб. Однако и после этого суд не изменил решения.

Напомним, главу «Сибиряка» обвиняют в мошенничестве при строительстве школы в Иланске. Компания согласно контракту должна была продать здание властям после завершения строительства, однако по мнению следствия, сделала это по завышенной цене, сговорившись с оценщиком.