В Советском районе Красноярска волонтеры высадили 1000 акаций и серебристых тополей

Волонтеры высадили в два ряда акации и серебристые тополя. Фото участников акции

В Советском районе Красноярска в День эколога, который ежегодно отмечается 5 июня, волонтеры провели масштабную акцию. На уже закрытом объекте промышленных отходов рядом с поселком Бадалык высадили 1000 зеленых саженцев. Это рекордное для нашего города количество деревьев, которое посадили одномоментно.

В акции приняли участие около ста волонтеров, среди которых ребята из Трудового отряда Главы города, студенты СибГУ им. Решетнева, координатор проекта «Зеленая экономика» Артем Речицкий, глава районной администрации Елена Ланина, волонтеры «Экосистемы», сотрудники ООО «РостТех» и активные жители Советского района.

- Создаем здесь «зеленый пояс», отделяющий поселок Бадалык от промышленного объекта. Деревья помогут удерживать пыль с этого участка. Волонтеры проекта «Зеленая экономика» и ребята из ОНФ с удовольствием откликнулись на предложение своими руками высадить деревья. Мы помогли организовать эту акцию, снабдили участников необходимым инвентарем. Получилось здорово! Настроение у всех отличное, - поделился Артем Речицкий, региональный координатор проекта «Зеленая экономика».

Артем Речицкий. Фото участников акции

Волонтеры высадили в два ряда акации и серебристые тополя. Эти породы деревьев хорошо приживаются в сибирских условиях. А серебристый тополь, в отличие от своего обычного «родственника», не дает пух. Год назад здесь уже высаживали деревья, и все они прижились. В этом году количество саженцев увеличили в десять раз.

- Раньше здесь был карьер, в котором добывали глину. Затем объект размещения не опасных отходов. Сейчас он закрыт, участок рекультивирован. Наш коллектив с прошлого года активно участвует в озеленении этого участка. Мы высаживали здесь сотню деревьев, а сейчас - тысячу – рассказал Федор Белоногов, генеральный директор ООО «Вторичные Ресурсы Красноярск».

Генеральный директор ООО «РостТех» Владимир Потриденный говорит, что такая акция особенно символична в День эколога.

- Не только профессиональные экологи, а в идеале все жители должны бережно относиться к природе, защищать окружающую среду. Кроме рекультивации земель, считаем важным озеленять такие объекты и город в целом, - сказал он.

В акции приняла участие и лично глава Советского района Елена Ланина. Она отметила, насколько важно продолжать озеленять район и город в целом.

- Любое новое дерево – это наш вклад в чистый воздух. Кроме того, зеленые насаждения всегда радуют глаз и поднимают настроение. А самое главное, высадка деревьев - это коллективный труд жителей района, которые хотят видеть вокруг себя красивый и зеленый город Красноярск. Поэтому я всегда с удовольствием принимаю участие в экологических акциях и считаю это долгом каждого красноярца», - поделилась Елена Ланина, руководитель администрации Советского района.

Несмотря на летний зной, волонтеры уверены, что саженцы приживутся. Фото участников акции

Несмотря на летний зной, волонтеры уверены, что саженцы приживутся. Следить за этим и обеспечивать регулярный полив будет компания «Вторичные ресурсы Красноярск».