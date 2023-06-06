«Красноярские Столбы» вновь закрыли – из-за угрозы пожаров Фото: Мария ЛЕНЦ

Рекреационную территорию национального парка «Красноярские Столбы» вновь закрывают для посещения туристов и отдыхающих. Причины в аномально жаркой и сухой погоде, которая установилась в центральных и южных районах края как минимум до 9-10 июня. Над краевым центром наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия, объявлен режим черного неба. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса.

Официальная информация о закрытии «Столбов» появилась на сайте национального парка: «В связи с катастрофическим повышением класса пожарной опасности по условиям погоды, с 7:00 7 июня 2023 и предварительно до 7:00 10 июня 2023 года на территории национального парка «Красноярские Столбы» вводится ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ».

Запрет продлится до тех пор, пока не будет снижен класс пожарной опасности по условиям погоды до II-го. Научный отдел ежедневно ведет мониторинг пожарной опасности с использованием метеорологической станции. В пятницу, 9 июня, на сайте национального парка будет размещена дополнительная информация о снятии запрета на посещение или его продлении.

Кордон Лалетино с детской площадкой и павильонами, Гранитный карьер и смотровая площадка со стороны фанпарка «Бобровый лог» остаются открытыми для посещения.