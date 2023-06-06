В Красноярске началась реализация инициативных проектов горожан

На улице Джамбульской вовсю идет планировка. Фото: пресс-служба администрации города

Красноярцы придумали идеи благоустройства неухоженных территорий, предложили проекты, поучаствовали в конкурсе и получили финансирование из бюджета. На территориях уже начались работы. Так, на улице Джамбульской вовсю идет планировка. Там воплощают в жизнь проект под названием «Оазис». Между домами № 2а, 2в, 2д, 4а, 4б по ул. Джамбульской и домом 1а по ул. Новгородская жители решили сделать зону отдыха со спортивными и пешеходными дорожками, новым озеленением, игровыми площадками и уголком отдыха с лавочками. Инициаторы готовы вложить в проект 257 тысяч рублей, а остальную сумму – почти 8,5 миллионов рублей добавили из бюджета города.

В Кировском районе техника работает над созданием «Двора мечты». Авторы идеи – жители дома № 91а по пр. им. газеты «Красноярский рабочий». На участке рабочие уже укладывают новый асфальт. Здесь установят спортивный комплекс с брусьями, тренажер «Лыжник» и проведут работы по озеленению.

На этой неделе работы начнут и в Центральном районе. Между тремя домами по ул. Парижской Коммуны, 30, Ленина, 27 и Ленина, 29 расположена большая территория, которая не относится ни к одному из домов. Сделать ее комфортной решили сообща. Нашлись инициаторы, продумали проект, решили, что нужно обустроить дополнительное освещение, отдельную площадку для сбора мусора, поставить во дворе скамейки, спортивные снаряды и детскую площадку.

В целом в Красноярске в этом сезоне в жизнь воплотят 10 проектов обустройства заброшенных уголков. Все их предложили горожане. Весь перечень можно посмотреть на сайте администрации города.

Курируют работы в администрациях районов. Сейчас ведутся процедуры поиска подрядчиков, подписания контрактов, выхода на работы и контроля за их производством. В этапе контроля, конечно, участвуют и сами авторы идей.

- Инициативные проекты в городе воплощают в жизнь уже 5 лет. Это один из самых эффективных способов поддержки активных горожан. Он также позволяет привести в порядок территории рядом с домами и внутри микрорайонов, которые не являются большими парками или скверами и находятся на неразграниченной территории, - рассказал и.о. заместителя руководителя департамента городского хозяйства Николай Арефьев.

На реализацию проектов в 2023 году в бюджете города было предусмотрено порядка 75 миллионов рублей. На каждый проект выделена большая часть стоимости его благоустройства. А минимальные суммы в проекты вкладывают сами авторы идей.

Благодаря проекту поддержки городских активистов в жизнь воплотили уже больше 25 проектов. К примеру, благоустроили бульвар за памятником А. Поздееву, сквер с яблоневой аллеей в мкр. Покровский, создали уникальный «Сквер тепла и света» в Свердловском районе и др.

- Я бы назвал этот проект: «Если есть желание – возможно все»! Неравнодушные горожане своими идеями, задумками, предложениями сами заработали на мечту: вместо пустырей и неухоженных территорий – «Оазис», «Двор мечты», «Сквер тепла и света»… Сами названия, которые придумали жители, такие теплые и воздушные, что никаких сомнений в том, с какой любовью красноярцы относятся к своим детищам, просто быть не может, - отметил депутат городского Совета Денис Степанов.