В Канске на реке Кан едва не утонула трехлетняя девочка Фото: ИВАНОВА Диана

В Канске спасатели предотвратили беду – там на реке Кан едва не утонула трехлетняя девочка. Это случилось сегодня, 6 июня, в первой половине дня. Как рассказали в краевой Службе спасения, трое детей пришли купаться на берег реки. Девочка зашла в воду, не удержалась, сильным течением ее подхватило и стало уносить от берега. Она стала тонуть. Ей повезло как минимум дважды: сначала ее вовремя заметили очевидцы и позвонили на телефон экстренной службы. А затем примчались спасатели Канского поисково-спасательного отделения.

Ребенка передали сотрудникам полиции, те занялись родителями. Интересно знать, где были родители крохи, почему они допустили, что она оказалась на берегу реки.

Добавим, что сегодня, 6 июня, в другом районе края – Енисейском – погиб 15-летний подросток из села Епишино. Он пришел с друзьями на Енисей, на необорудованный пляж. При этом не умел плавать. Спасатели ищут тело, следком проводит проверку.