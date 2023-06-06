В Красноярске вынесен приговор врачу за взятки от пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вынесли приговор 35-летнему заведующего операционным одной из городских больниц. Суд признал его виновным в шести эпизодах преступлений – в качестве должностного лица брал взятки от пациентов в крупном размере, пока его не остановили сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции города.

В ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия рассказали подробности этой криминальной истории. Установлено, что в период с июня по август 2021 года подсудимый систематически получал от пациентов деньги в размере от 15 до 95 тысяч рублей. Взамен обещал им госпитализацию и операцию без очереди. Оформлял их как экстренных больных. Общая сумма взяток составляет сумму около 300 тысяч рублей.

- Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу, - прокомментировали в СК.