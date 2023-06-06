Названы лауреаты премии «Лучшие ESG проекты России»

В начале июня, в Москве, подвели итоги конкурса «Лучшие ESG проекты России». Компании, реализующие лучшие экологические, социальные и корпоративные проекты в рамках своего бизнеса, получили награды.

В 2023 году в оргкомитет поступило более 400 заявок. Среди лауреатов конкурса – крупные промышленные группы компаний, торговые сети, интернет-сервисы, телекомпании, банки. В числе победителей - разработка оператора сотовой, которая признана лучшим ESG-проектом в сфере экологии в России. Эксперты высоко оценили возможности платформы «МегаФон Экология». Решение позволяет промышленным предприятиям контролировать выбросы и реализовывать проекты любой сложности в области охраны окружающей среды. Платформа работает на базе технологии IoT (интернет вещей) – в режиме реального времени собирает, анализирует и передает клиенту и контролирующим органам данные об объеме и составе промышленных выбросов, а также прогнозирует превышение допустимых значений и рассчитывает потенциальную сумму штрафов. С ее помощью можно проводить мониторинг компонентов окружающей среды, контролировать промышленные выбросы и сбросы, отслеживать качество воздуха рабочей зоны. Также система способна отслеживать уровень парниковых газов для реализации мероприятий по сокращению углеродного следа и обеспечения углеродной нейтральности территорий и деятельности предприятий, что соответствует основным критериям ESG – повестки.

Как отметил Александр Осипов, директор по развитию облачных и инфраструктурных решений федерального оператора, с каждым годом потребности бизнеса в решениях для сохранения окружающей среды растут.

- Необходимо развивать продукты с учетом современных вызовов и тенденций. Цифровая платформа прошла апробацию и успешно внедрена на крупных промышленных предприятиях не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, в том числе решены задачи по обеспечению межгосударственной связности платформенных решений с учетом требований к информационной безопасности разных государств. Функционал решения позволяет закрыть потребности государства и бизнеса, - подчеркнул он.

Разработка включена в Реестр российского ПО и также внесена в реестр средств измерений.