В Енисее напротив села Епишино утонул 15-летний подросток. Фото: КГКУ "Спасатель"

В Енисейском районе погиб школьник. «Только что на реке Енисей напротив села Епишино в районе переправы утонул 15-летний подросток» - сообщила полиция в 14:10 по местному времени. Сейчас на месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства случившегося. Спасатели ищут тело. Установлено, что он пришел на несанкционированный пляж с двумя друзьями.

Список трагедий за последние дни пугает. Информация от краевой службы спасения: накануне 5 июня в Березовском районе утонул при купании мужчина. Вчера же спасатели Канского поисково-спасательного отделения выезжали на водолазные работы – искали тело 48-летнего мужчины, утонувшего 4 июня на акватории реки Кан. Обследовали эхолотом 20 тысяч квадратных метров акватории, 15 км речного берега, 1500 квадратных метров речного дна. Мужчина не найден.

Сегодня, 6 июня, в Канске трое детей вышли купаться на реку Кан. Сильное течение унесло 3-летнюю девочку от берега, она стала тонуть. Спасатели молниеносно среагировали, успели спасти и передали сотрудникам полиции, чтобы разобрались с родителями: почему их ребенок оказался в воде.