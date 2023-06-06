В Красноярске благоустроят 7 скверов из набережных, за которые проголосовали горожане. Фото: администрация города

В Красноярске подвели итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Голосование длилось полтора месяца, в нем приняли участие 153 тысячи 746 человек.

Из 14 представленных участков в 2024 году благоустроят 7, которые набрали самое большое количество голосов. Кстати, в администрации города отметили, что все лидеры определились буквально с первого же дня голосования. Это:

- сквер Молодежный на перекрестке Воронова – Металлургов

- сквер на Мирошниченко – Словцова

- -набережная Енисея возле ДК 1 Мая

- -набережная Енисея возле озер на Судостроительной

- набережная реки Бугач от Маерчака до улицы Камской

- сквер «Каменный городок» на Щорса, 53

- левобережная набережная Качи от Юдинского моста до Енисея.

Сейчас включение территорий в программу будет оформляться документально. После начнется сбор предложений горожан по наполнению общественных пространств, обсуждение будущих проектов. Во всех этих процессах тоже требуется активное участие жителей.