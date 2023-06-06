Красноярская прокуратура проверяет «Гольдман Групп» по факту невыплаты заработной платы Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура проводит проверку по факту невыплаты заработной платы работникам холдинга «Гольдман Групп». Информация о нарушении трудовых прав была получена в ходе мониторинга СМИ.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, установлено следующее: нарушены сроки выплаты зарплаты 112 сотрудникам «Первой заготовительной компании». Задолженность за апрель – май 2023 года составила 3,2 миллиона рублей. Размер и период задолженности перед работниками ТД «Мясничий» на текущий момент не установлены.

Также организована проверка в отношении ПАО УК «Голдман Групп». По результатам проверки будет принято соответствующее решение.