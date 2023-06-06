Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 7:02

Красноярская прокуратура проверяет «Гольдман Групп» по факту невыплаты заработной платы

Долг перед 112 сотрудниками составляет 3,2 миллиона рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Красноярская прокуратура проверяет «Гольдман Групп» по факту невыплаты заработной платы

Красноярская прокуратура проверяет «Гольдман Групп» по факту невыплаты заработной платы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская прокуратура проводит проверку по факту невыплаты заработной платы работникам холдинга «Гольдман Групп». Информация о нарушении трудовых прав была получена в ходе мониторинга СМИ.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры, установлено следующее: нарушены сроки выплаты зарплаты 112 сотрудникам «Первой заготовительной компании». Задолженность за апрель – май 2023 года составила 3,2 миллиона рублей. Размер и период задолженности перед работниками ТД «Мясничий» на текущий момент не установлены.

Также организована проверка в отношении ПАО УК «Голдман Групп». По результатам проверки будет принято соответствующее решение.