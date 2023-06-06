Подозреваемому в хищении 900 миллионов рублей Олегу Митволю продлили арест до 7 июля. Фото: прокуратура

Подозреваемому в хищении 900 миллионов рублей Олегу Митволю продлили арест на месяц, до 7 июля. Меру пресечение избрал краевой суд, удовлетворив ходатайство прокурора. Напомним, что руководителя фирмы «Красноярск ТИЗИС» обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета на проектирование красноярской подземки. Его задержали 8 июня 2022 года в московском аэропорту, когда он пытался улететь в Дубаи. С тех пор он находится в следственном изоляторе в Красноярске.

В настоящее время завершено предварительное расследование уголовного дела. Известно, что обвиняемый решил сотрудничать со следствием.

Добавим, что пока он находился под стражей, мошенники обчистили его банковский счет на 30 миллионов рублей. Один из этих мошенников находится сейчас в одной из соседних камер в СИЗО, другой отбывает срок за другие дела где-то на просторах родины.