Красноярцев ожидают длинные выходные и короткая рабочая неделя

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края ожидают длинные выходные, а затем короткая рабочая неделя. Такое изменение связанно с празднованием Дня России 12 июня.

В этом году праздник выпадает на начало недели. Все те, у кого 5-дневка, будут отдыхать в субботу (10 июня), воскресенье (11 июня) и понедельник (12 июня). Рабочая неделя начнется во вторник (13 июня) и завершится в пятницу (16 июня).

Следующие длинные выходные жителей региона ожидают в ноябре – с 4 по 6. Тогда будет отмечаться праздник День народного единства.