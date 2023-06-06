Опасного сидра, от которого скончались 18 человек, в Красноярске не нашли. Фото: МВД

Опасного сидра, от которого скончались 18 человек (данные на 5 июня) в Красноярских магазинах в продаже не выявлено. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале: «На сегодняшний день на территории Красноярского края не установлена продажа пивного алкогольного напитка «Мистер сидр» (производитель ООО «АНДИ»), после употребления которого в нескольких регионах страны зарегистрированы случаи летальных исходов».

По данным ведомства данная продукция официально на прилавки в торговые точки края не поступала. Однако нельзя исключать и других путей завоза. Поэтому обращение к жителям края: если вы заметили, что где-то торгуют этим напитком, немедленно обратитесь в Управление Роспотребнадзора по телефонам:

- единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 (800) 555-49-43 (звонок по России бесплатный)

- краевое управление - 8 (391) 226-89-50.